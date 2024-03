’Il meglio di’ va in scena con Ale & Franz

Saranno Ale & Franz, noto duo comico, a salire sul palco del teatro ‘Cicconi’ il 7 marzo (inizio ore 21,15), con uno spettacolo che è ‘il meglio di’. Una serata che promette di essere divertente, pensata all’insegna della leggerezza dove Ale & Franz propongono una selezione di quanto rappresentato in tanti anni di carriera, mettendo in luce, le qualità, ma soprattutto i difetti e le contraddizioni che appartengono a tutti noi, raccogliendo materiale prodotto nel corso del tempo e offrendo semplicemente leggerezza al pubblico. Vizi, virtù, manie degli italiani, dell’essere umano in generale,

saranno protagoniste di una seria in cui, da par loro e secondo uno stile

che li ha fatti conoscere ed

apprezzare dal grande pubblico, i due comici saranno alle prese con

situazioni che, sul palcoscenico, vengono estremizzate. L’obiettivo

finale dello spettacolo è essere

godibile e piacevole, lasciando fuori i riferimenti alla realtà del momento e pensando, per una sera, solo a ridere tra passato, presente e futuro. L’appuntamento rientra nella stagione di prosa promossa dal Comune e dall’Amat. Info e. prenotazioni: biglietteria del

‘Cicconi’ (347 6467171), circuito Amat vivaticket.com.

m. c.