Il nuovo libro del poeta . Mario Ciccarelli

È uscito il nuovo libro di poesie di Mario Ciccarelli, poeta elpidiense, dal titolo "La voce del cuore" e non poteva esserci momento migliore della giornata mondiale della poesia per invitare a leggere una raccolta così ricca di spunti su temi centrali come l’amore, la sofferenza la delusione e gli affetti. Disponibile negli store online, il quinto libro del poeta di Sant’Elpidio a Mare, prodotto e distribuito da Aletti Editore, è stato pubblicato anche in versione e-book, e come per tutte le altre raccolte scritte da Ciccarelli l’intero ricavo sarà devoluto in beneficenza. Il titolo "La voce del cuore" è legato proprio alla sua forte personale esperienza, come sottolineato dal poeta, il cuore grida, soffre ma non fa rumore, al contrario è come se avesse una voce tutta sua che va ascoltata. Mario Ciccarelli lo ha fatto, mettendo se stesso all’interno dei suoi versi con lo scopo di raccontarsi, sensibilizzare ed aiutare gli altri "" Voglio ringraziare il reparto di cardiologia di Macerata e al reparto U.T.I.C. perché senza di loro non sarei qui – spiega Ciccarelli- mando un bacio a mia madre che da 12 anni ormai mi ha lasciato: nel mio cuore è rimasto un grande vuoto e nella mia mente la sua fotografia, ma l’amore non muore mai"". I progetti non si fermano qui, per l’estate è infatti prevista l’uscita di uno CD in cui le sue poesie verranno recitate da attori professionisti.

Nadir Tomassetti