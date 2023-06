Il nuovo volto di Villa Zara. Leoni: "E c’è ancora tanto da lavorare"

Taglio del nastro al Parco di Villa Zara a Torre San Patrizio, a conclusione di una prima importante riqualificazione eseguita grazie al finanziamento del Gal Fermano e alla comparticipazione del Comune per un importo complessivo di circa novanta mila euro. Presenti il presidente della Provincia Michele Ortenzi e, a fare gli onori di casa ,il primo cittadino Luca Leoni. "Di solito – ha sottolineato Leoni - le inaugurazioni si fanno al termine di un progetto completo. In questo caso l’inaugurazione rappresenta il punto di partenza in quanto è vero che festeggiamo la chiusura dei lavori di questa prima riqualificazione co-finanziata dal Gal ma è altrettanto vero anche che stiamo portando avanti altri progetti molto importanti su Villa Zara come quello di un’area pic-nic, l’inserimento dei barbecue e la sistemazione del vecchio percorso vita. Abbiamo presentato un progetto di ri-generazione urbana per 390 mila euro con l’ampliamento del parco che si sta discutendo proprio in questa fase. Non solo perché si parla anche di un’idea per ridare nuova vita alla Villa ma si attende, in questo caso, soprattutto un bando ad hoc che ne consenta il finanziamento". Ora a disposizione ci sono un campo street basket, l’inserimento di una calistenich (panca per fare esercizio fisico), un percorso letterario creato con alcuni pezzi del libro di Margaret Collier ’La nostra casa sull’adriatico’, oltre al miglioramento dell’illuminazione e la rigenerazione della fonte storica.

Roberto Cruciani