Il parco ’Vulcanelli di fango’ ottiene 1,5 milioni di fondi:: "Una gemma da scoprire"

Nascosto tra le colline è stato istituito qualche anno fa il ‘Parco dei Vulcanelli di Fango’, una gemma naturale ancora poco conosciuta. Il Parco offre una straordinaria opportunità di esplorare l’attività geotermica, infatti, le colate di fango creano uno spettacolo naturalistico unico. Per questo motivo la Regione Marche ha deciso di investire 1.500.000 euro nel progetto del Parco-Riserva fluviale. "I vulcanelli di fango sono un fenomeno geologico – spiega il sindaco Marco Fabiani – che si origina per effetto delle spinte di depositi di gas naturali provenienti dalla crosta terrestre e prodotti dalla carbogenesi di resti vegetali e animali che si manifestano con emissioni argillose grigio-azzurrognole. L’idea del Parco-Riserva dei ‘Vulcanelli di Fango’ è quella di creare dei percorsi che, costeggiando il fiume, valorizzino le peculiarità naturalistiche, ambientali e storiche esistenti, favorendo la creazione di economie sostenibili dal punto di vista turistico. Il progetto intende ridisegnare gli spazi, favorendo le connessioni: unire cioè reti ciclo-pedonali lungo il fiume e centri urbani, migliorando la sicurezza e la qualità dei percorsi, l’accessibilità e la sostenibilità, introducendo modifiche e variazioni nei percorsi esistenti per renderli più attrattivi". A valle del borgo storico di Monteleone sarà realizzato un punto informativo della riserva; . Il percorso realizzato lungo il fiume sarà intitolato ‘Il Drago ed il Leone’. "Saranno realizzati – conclude Fabiani – punti attrezzati per pic-nic, attività fisica e altro ancora. Tutto questo sarà possibile grazie al cambio di rotta che ha spinto la Regione ad investire in questo progetto". Alessio Carassai