Ancora un incontro di spessore, nella sala Convegni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Fermo. Sabato mattina si terrà il convegno "Il paziente special needs in odontostomatologia" rivolto a medici e odontoiatri. Tema centrale dell’incontro è il bisogno di cure odontoiatriche di pazienti portatori di disabilità. Un argomento di particolare interesse ed attualità che trova all’Ordine di Fermo la sintesi del lavoro svolto in sinergia da Università Politecnica delle Marche, Ospedale Regionale, medici del territorio e associazioni di famiglie con un confronto finalizzato a trovare percorsi terapeutici e dare soluzioni efficaci alle necessità di questo tipo di pazienti. I lavori scientifici saranno introdotti da Anna Maria Calcagni Presidente dell’Ordine di Fermo, da Massimo D’Onofrio Presidente Albo Odontoiatri e da Angelo Putignano Presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e Direttore della Clinica Odontoiatrica della Università Politecnica delle Marche. Non ci si può relazionare con la fragilità se non c’è conoscenza del problema ed è per questo che i lavori della giornata affronteranno tutti gli aspetti della assistenza ai pazienti "speciali": dalla deontologia ai modelli di gestione sanitaria, dalle fasi cliniche delle terapie al supporto psicologico, per arrivare fino alle esperienze di modelli assistenziali.