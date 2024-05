Il pilota. Pesenato a Montegiorgio

Un pilota d’eccezione, per un giorno speciale e carico di emozioni.

In occasione delle giornate dedicate alle Frecce Tricolori nella vicinaGiulianova, sulla costa abruzzese in provincia di Teramo, anche l’Aeroclub Picenum si mobilita per regalare ai fermani e non solo una giornata tra le nuvole. L’appuntamento è

per sabato, dalle 9 alle 18, all’avisuperficie Rossi, a Piane di Montegiorgio. Nella mattinata ci sarà un allenamento in volo di Andrea Pesenato, pluripremiato campione italiano

di acrobazia aerea,

una figura di riferimento per chi ama le emozioni da vivere ‘staccando l’ombra da terra’. Gli istruttori dell’aeroclub saranno a disposizione per spiegare come si diventa piloti e per far provare un vero battesimo del volo.

Ci sarà anche la partecipazione degli studenti

dell’indirizzo aeronautico dell’istituto Montani

che con l’aeroclub

di Fermo collabora da tanto, come spiega il presidente

Luigi

Marangoni: "Sarà un’occasione veramente unica,

Pesenato sarà con noi prima di esibirsi proprio all’air show e per noi sarà una giornata davvero di festa e un modo per diffondere la conoscenza e la passione del volo

in sicurezza". Durante la giornata è previsto anche un lancio di allenamento dei paracadutisti dell’associazione Fly Zone.

Per informazioni 3470078439.