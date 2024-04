Il ponte senza nome fa il pieno di visitatori

Se si fa eccezione della forma e della struttura in sé non è che vi sia tanto altro da vedere. Eppure fin dal giorno della sua inaugurazione è incessante la fila di persone che vi si reca per ammirare il nuovo ponte sul fiume Ete. I redattori del progetto quando lo presentarono tra l’altro fecero presente che il ponte, oltre a costituire un’infrastruttura importante per collegare i due territori comunali di Fermo e Porto San Giorgio, oltreché la ciclovia adriatica, avrebbe rappresentato un’opera da ammirare. Allo scopo avrebbero dato agli stralli del ponte la forma delle ali di una farfalla. E così è andata. Ma il ponte resta anonimo perché i Comuni che l’hanno costruito non si sono messi d’accordo sul nome da dargli. Si pensò in un primo momento di dedicarlo a Felice Chiesa, Ma il suo nome è stato accantonato. il Tavolo della Legalità della Provincia di Fermo ha proposto di connotare il ponte con un concetto, un valore, piuttosto che legarlo ad un soggetto fisico ed ha indicato nominativi del tipo ’Ponte della concordia’, ’Ponte dell’amicizia’, Ponte dei poeti, ’Ponte dell’armonia". Come non detto!