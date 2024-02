Il portiere dell’Entella De Lucia rovina la domenica a Giovinco

Giuseppe Giovinco in quel di Chiavari ha giocato la sua miglior partita da quando nell’ultimo giorno di mercato ha rifiutato tutti per andare alla Fermana. Gestione della palla perfetta, spesso pericoloso al tiro e raccordo fondamentale tra centrocampo e attacco. Forse poteva fare di più in quell’ultimissima occasione che poteva regalare tre punti magici ai gialloblù, ma la grande prestazione rimane ed è di buonissimo auspicio per il finale di stagione. Ma un giocatore del suo calibro non si può accontentare "solo" di questo. Ieri scrivevamo che nei suoi incubi sarebbe comparso De Lucia, portiere della Virtus Entella che più volte gli ha negato il gol. Non siamo in Inception e nei suoi sonni non possiamo entrare, ma sui social ha fatto vedere come l’estremo difensore abbia rovinato la sua domenica.