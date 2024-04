’Il profumo di casa’. Sabato nuovo incontro sulla violenza di genere

Continuano gli appuntamenti con la rassegna "Lei è Franca Viola", un progetto culturale che ha come obiettivo quello di confrontarsi sulla discriminazione di genere. Stavolta la data da fissare in calendario è quella di sabato a Casa Sandra in via Monte Grappa per l’incontro pubblico in programma alle 17 "Il profumo di casa". Sarà l’occasione per conoscere da vicino appunto l’esperienza di Casa Sandra, un’eccellenza del territorio; una comunità di pronta accoglienza per adulti dedicata alle donne sole o con figli che sono in carico ai servizi sociali dei comuni del territorio. Si tratta di persone in situazione di difficoltà in quanto sfrattate, o che hanno subito violenze all’interno delle mura domestiche o perché senza fissa dimora. Proprio dalle esperienze di queste donne permetterà di toccare con mano varie situazioni di disagio e difficoltà ma anche l’aiuto concreto che viene dato loro.