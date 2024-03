Il progetto ‘Infinity 2’ del liceo Medi conquista il Miur

Il progetto ‘Infinity 2’ del Liceo scientifico Enrico Medi di Montegiorgio conquista il Miur, ieri mattina presso la sala Aldo Mori del Ministero a Roma è stato illustrato il nuovo programma di didattica sperimentale aerospaziale. Alla cerimonia hanno presenziato la sottosegretaria del Miur Paola Frassinetti; la sottosegretaria del Ministero dell’economia Lucia Albano; il presidente della Fondazione Leonardo Luciano Violante; il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi; la capo dipartimento sistema educativo e formazione del Mim Carmela Palumbo; la Direttrice dell’Usr delle Marche Donatella D’Amico; la dirigente del Polo Urbani Laura D’Ignazi, oltre ai docenti del Medi Andrea Vallorani, Ettore Antolini e Chiara Vitali insieme agli allievi dell’istituto superiore che hanno illustrato il progetto. Prima quello di ’Infinity 1’, la mini sonda artigianale realizzata da docenti e alunni lanciata da San Gemini (Umbria) e atterrata in Abruzzo per lo studio dei gas atmosferici. Programma che ha già riscosso premi ed encomi a livello nazionale. A seguire il progetto ‘Infinity 2’, che sarà svolto dal 3 al 12 aprile di quest’anno in Islanda da 10 alunni del Medi, insieme ai docenti Vallorani, Antolini e Vitali prima citati, per effettuare il lancio di tre nuovissime sonde di dimensioni più grandi, ognuna destinata ad uno studio specifico dell’atmosfera e non solo del nostro pianeta. "Questa esperienza è un esempio eccellente di come la scuola possa offrire opportunità per la ricerca scientifica e tecnologica – dichiara Paola Frassinetti -. Quando parliamo di potenziamento delle Stem significa anche questo: dare agli studenti le competenze e la motivazione per affrontare le sfide scientifiche del nostro tempo". "I prossimi 20 anni sono della vostra generazione – dichiara Luciano Violante – nello spazio c’è molto di più di quello che si può pensare. Lo spazio sarà la nuova frontiera dell’economia e del lavoro, saranno richieste tante specialità e professioni differenti".

Alessio Carassai