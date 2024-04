Il progetto ’Orto urbano’. Rinasce vicolo degli Orlandi

Al via il progetto ’Orto urbano di Fermo - Un’idea fruttuosa’, finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del bando ’Orto-incontro-longevità’. Progetto presentato dall’Ambito Sociale "per un’iniziativa ambiziosa e innovativa volta a promuovere la salute, il benessere e l’inclusione sociale attraverso l’agricoltura urbana" ha detto il coordinatore Alessandro Ranieri. Grazie alla collaborazione con l’azienda agricola Bagalini, esperta nel settore, il progetto mira a valorizzare l’orto urbano di Vicolo degli Orlandi di Fermo, nei pressi dell’ex scuola Cavour, sulle mura castellane, quale spazio di sperimentazione per pratiche innovative di agricoltura sociale, anche attraverso l’installazione di una serra per la realizzazione di un giardino sensoriale d’inverno. L’obiettivo è di offrire alla popolazione, in particolare agli ultrasessantacinquenni, un ambiente naturale che possa fungere da stimolo costante per l’apprendimento, il benessere psico-fisico e l’inclusione sociale. Sono diversi gli “attori” locali che hanno abbracciato l’idea progettuale con entusiasmo supportando l’organizzazione di numerose iniziative nell’orto urbano. Tra questi: l’Associazione Legambiente – Circolo Fermano Terramare promotrice dell’ecologia e della sostenibilità ambientale, l’associazione Auser impegnata nel sociale e nell’inclusione degli anziani, l’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (Inrca), l’Università Popolare di Fermo e Fermo Città dell’Apprendimento "Un progetto importante perché va incontro a chi necessita di ulteriori spazi di vita – ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro – il verde e l’ecologia sono vita. Nella nostra mano tesa come Amministrazione al social housing, con strutture che nasceranno all’ex conceria e a Palazzo Graziani ad esempio, abbiamo sempre voluto accompagnare queste progettualità a spazi verdi. Far vivere questi spazi non è solo un avvicinamento all’ecologia ma anche un approccio a importanti momenti di vita. Un grazie a Ambito XIX, Legambiente di Fermo e Unipop per la preziosa collaborazione in questo passo che vogliamo implementare"."Abbiamo varato un anno fa il nuovo regolamento degli orti urbani – ha detto l’assessore Ingrid Luciani – oltre che ai Sacri Cuori, a San Tommaso e a Marina Palmense si aggiunge anche vicolo degli Orlandi, a dimostrazione di un regolamento che contempla anche il ruolo attivo delle associazioni, ad attestare il valore aggiunto degli orti urbani a contatto con la natura, per socializzare, per una vita sana e per stili di vita salubri". Per iscrizioni, ulteriori informazioni 0734.284500 e mail: ambito19@comune.fermo.it