Il progetto ’Sibillini romantici’

Primavera di rinascita per il progetto Pnrr denominato ‘Sibillini Romantici’ che lega i comuni di Amandola, Rotella e Montedinove finanziato dall’Ue. La destinazione già promossa nei mesi scorsi con un blog tour che ha raggiunto 1,2 milioni di visualizzazioni si arricchisce di un suggestivo claim che ha preso il nome ‘La destinazione dei tuoi sogni’. Nei prossimi mesi sono previsti corsi di formazione per giovani, volti a creare nuova professionalità e potenziare le capacità di accoglienza turistica dei tre borghi. Sono in corso di predisposizione le manifestazioni di interesse al fine di raccogliere le adesioni. Sarà inoltre attivato un percorso di progettazione partecipata con gli operatori turistici e imprese agroalimentari dei tre borghi per definire le linee strategiche di sviluppo turistico territoriale. L’obiettivo è la costituzione della Dmo ‘Sibillini Romantici’.