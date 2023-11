Il protocollo d’intesa. Sei Comuni della costa adesso fanno squadra. Nasce il brand turistico

Era un sogno lontano, poi è diventato un obiettivo e oggi è una realtà. È stato firmato al Palazzo Comunale di Fermo un protocollo d’intesa tra i Comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Pedaso, Altidona e Campofilone, per sviluppo di un Piano di Marketing Turistico Territoriale riguardante i Comuni costieri della provincia. L’obiettivo è la nascita di un brand turistico proprio dell’area costiera Fermana, con un piano di offerta turistica integrata dell’area dei 6 Comuni mediante strategie di promozione, eventi, servizi e attrazioni coordinate in grado di contribuire in maniera significativa alla destagionalizzazione delle affluenze. Si cercherà di unire gli operatori turistici del territorio, per crescere tutti insieme e raggiungere risorse da finanziamenti pubblici e partenariati privati mediante progettualità condivise. A lavorarci l’assessore alla cultura Annalisa Cerretani con il dirigente Giovanni Della Casa, Fabio Ragonese e Raffaella Iale, per il sindaco Paolo Calcinaro si tratta di "un accordo importante che sottolinea la volontà di avere obiettivi comuni, di considerare il turismo costiero una risorsa fondamentale su cui fare leva per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità ma anche e soprattutto in una logica di territorio, con azioni sinergiche e comuni che saranno essenziali, dandoci allo stesso tempo la consapevolezza che il turismo è un volano importante e che vogliamo evidenziarne le peculiarità e le potenzialità con progetti concreti e fattivi". Fermo è comune capofila, che si mette a servizio "condividendo un progetto che coinvolgesse tutti e 6 Comuni costieri, attraverso i colleghi assessori al turismo in un grande lavoro di squadra, della nostra meravigliosa Provincia per valorizzare e potenziare sempre più le peculiarità di ciascuno in fatto di turismo, finalmente aggregandole sotto un unico brand che avrà forza e dignità", spiega l’assessore Cerretani.

Anche per il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini si tratta di "una giornata storica per il territorio, un sogno che si avvera, riuscire a mettere 6 realtà insieme, firmare un protocollo, lavorare insieme superando i campanili non è facile, in questo modo si comincia a lavorare nella giusta direzione. Un progetto che vede più azioni proprio per un obiettivo comune ovvero quello di fare rete per il turismo costiero". Soddisfatto anche il sindaco di Porto S. Elpidio Massimiliano Ciarpella per cui il turismo è un progetto che cammina insieme alla cura dell’ambiente, del sociale e della cultura. A sostenere la costa fermana anche il sindaco di Altidona Giuliana Porrà e il vice sindaco di Pedaso Giuseppe Galasso. Il sindaco di Campofilone Gabriele Cannella spiega che ci sarà un ufficio comune che farà lavorare insieme pubblico e privato: "Campofilone potrà offrire l’immagine e l’attrattività dei maccheroncini che sta per ricevere l’igp".