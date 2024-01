Il riconoscimento ‘Sagra di qualità’ per i maccheroncini

Il riconoscimento di ‘Sagra di qualità’ per la sagra dei maccheroncini Igp di Campofilone, è ufficiale. La menzione è giunta a seguito del sopralluogo effettuato dagli ispettori durante lo svolgimento della sessantesima edizione nell’agosto 2023. A seguito della richiesta della Pro loco di valutare la qualità della sagra, si era tenuto il sopralluogo durante il quale gli ispettori hanno valutato una serie di criteri inerenti l’organizzazione della sagra, la scelta delle materie prime utilizzate per la preparazione dei pasti, la cura del servizio, i livelli di igiene e genuinità, e l’impegno verso la tutela ambientale. "Gli ispettori hanno redatto le relazioni di competenza – spiega il sindaco Gabriele Cannella – e a distanza del tempo dovuto, è stata confermata la menzione di qualità, la cui cerimonia di riconoscimento si terrà a Palazzo Madama a marzo. Il marchio di qualità della sagra – conclude – è merito di tutti i cittadini e le associazioni impegnati negli anni per la realizzazione della sagra, della Pro loco e delle Amministrazioni succedutesi nel tempo".