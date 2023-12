Il sindaco Ciarpella punta su sicurezza ed eventi

Conferenza stampa di fine anno per l’amministrazione comunale, occasione per fare un bilancio complessivo dei primi sei mesi alla guida della città e per anticipare i principali temi che verranno affrontati nel prossimo anno. "Dopo una campagna lunga e appassionata che ci ha lasciati vincitori, e per cui ringraziamo tutti i cittadini, nei primi sei mesi abbiamo segnato già alcune discontinuità portando avanti progetti centrali sulle manutenzioni, sul decoro urbano e anche sulla sicurezza – esordisce il sindaco Massimiliano Ciarpella –. Su quest’ultimo punto abbiamo operato scelte, con aumento di vigili (1 ogni mille abitanti), videosorveglianza, misure per combattere spaccio e mala movida, un protocollo per il controllo del vicinato nel quartiere centro e creato una consulta di sicurezza per permettere confronti tra cittadini e amministrazione".

Il sindaco espone poi le opere riguardanti il decoro urbano: la riqualificazione di via Principe Umberto I, con 240.000 euro di investimenti per collegare corso, piazza e via Umberto; la realizzazione del nuovo mercato coperto come luogo attrattivo ed identitario per la città, l’avvio di trattative per il palazzo Belletti; poi l’area Ex Orfeo Serafini, con la scelta degli spazi in cui predisporre le tribune in modo da creare un’area verde più grande spostando il giardino delle essenze in zona pista ciclabile; la creazione del polmone verde in zona villa Murri; il completamento di tutta l’opera relativa alle scogliere emerse, dal sud fino al nord entro il 2026. Impegno anche per l’Ex Fim, con la proroga di 18 mesi per compiere tutte le dovute analisi, e per sbloccare la situazione nella zona Ligmar, strategica per il suo collegamento con Civitanova ed i paesi dell’interno. Gestione delle emergenze come per le scuole Mercantini e Collodi. Coesione, lavoro di gruppo, ascolto quotidiano dei cittadini sono i tratti caratterizzanti di questa amministrazione, come sottolineato dal vicesindaco Andrea Balestrieri, dall’assessore Maria Laura Bracalente e dall’assessore Elisa Torresi, che ha ribadito l’importanza del sostegno di tutti nel realizzare eventi che hanno permesso alla città di mostrare tutte le sue potenzialità, come La Notte + Rosa, ma anche la nuova stagione teatrale con record di abbonamenti.

"Attenzione massima al sociale, senza lasciare mai indietro nessuno" spiega l’assessore Marco Traini, ricordando l’attivazione dei tirocini di inclusione sociale, che stanno permettendo a persone in difficoltà di lavorare per 6-9 mesi in aziende, a spese del comune; mentre per lo sport l’ass. Enzo Farina assicura interventi sulle strutture per miglioramenti e ampliamenti.

Nadir Tomassetti