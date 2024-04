Il tenente . Di Muzio diventa capitano

Il tenente Pasquale Di Muzio, comandante del Nucleo investigativo del Reparto operativo dei carabinieri di Fermo è stato promosso al grado di capitano. Il comandante provinciale, colonnello Gino Domenico Troiani, nel corso di una breve cerimonia, presso la caserma in via Beni, ha voluto personalmente apporre la terza stelletta sulla spallina dell’ufficiale. Di Muzio si è arruolato nell’ Arma nel 1986, quale allievo sottufficiale, dopo il corso ha prestato servizio presso la stazione di Monte Urano e Sant’Elpidio a Mare fino al 1992, di seguito comandante del Norm della Compagnia di Fermo fino all’anno 2017, comandante della stazione di Porto Potenza Picena fino al 2019, comandante del Norm di Ancona fino al 2020 per poi approdare al comando nel Nucleo investigativo del Reparto operativo di Fermo. Originario del Beneventano, sposato con due figli, l’ufficiale è stato insignito della medaglia Mauriziana al merito per 10 lustri di carriera, della medaglia d’oro di lungo comando, nonché della Croce d’Oro con torre per anzianità di servizio. Nel corso della sua carriera ha ricevuto 14 encomi e 5 elogi scritti per meritorie attività di polizia giudiziaria che hanno portato lustro all’istituzione raccogliendo l’unanime plauso della comunità. Tutti i colleghi del comando provinciale dei carabinieri di Fermo hanno voluto esprimono al capitano Pasquale Di Muzio le più sincere congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto.