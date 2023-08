’Il tramonto di Odorisio’ Arriva la sesta edizione

Un affascinante fenomeno luminoso che mescola la natura con l’architettura e l’ingegno umano. È stata presenta ieri a palazzo Monti di Santa Vittoria in Matenano, la sesta edizione de ‘Il tramonto di Odorisio. L’architettura della Luce’; evento che si svolgerà il 6 agosto alle 19. Presenti all’annuncio il vice sindaco di Santa Vittoria Francesco Agostini, la consigliera Maria Cristina Panaioli; Michele Tarulli e Paolo Scendoni rispettivamente presidenti dei Rotary club Alto Fermano Sibillini e Rotary club Montegranaro, Stefania Bellabarba ideatrice e consulente scientifica della manifestazione. Il vice presidente del Rotary club alto fermano e sibillini Emidio Pipponzi. Tutto nasce da un fenomeno naturale che si ripete ogni anno nei primi giorni di agosto; quando il sole al tramonto attraversa l’arco della Torre di Odorisio creando un irraggiamento suggestivo che si può ammirare lungo corso Matteotti. "Questa manifestazione viene sostenuta dai 4 Rotary del territorio – spiega Paolo Scendoni – e rappresenta un significativo momento che unisce storia e musica, un evento che vogliamo far crescere". "Questa cerimonia – commenta Michele Tarulli – negli ultimi 4 anni è stato portata avanti con impegno dal Rotary. La manifestazione possiede vari aspetti d’interesse: culturali e turistici, ma vogliamo che diventi un momento di riferimento per la media Valtenna. Questo fenomeno simboleggia l’unione fra la natura e l’architettura, la fusione fra natura e uomo". "Il Comune si è occupato della logistica – spiega Francesco Agostini – con l’intento di prolungare l’evento e consentire a più gente possibile di ammirare lo spettacolo, abbiamo aggiunto due date oltre a quella promossa dal Rotary. Nello specifico sono state inserite le date del 5 e 7 agosto, sempre alle 19. Domani un momento di musica con Loredana Totò e le riflessioni con il giornalista Adolfo Leoni. Momento che verrà replicato in parte il 7 agosto". Appuntamento il 6 agosto alle 19 in corso Matteotti filosofo De Simone.

Alessio Carassai