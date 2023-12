"Illuminazione, basta sprecare soldi"

Basta sprecare soldi per la pubblica illuminazione. e si provveda con urgenza alla riqualificazione dei suoi impianti". Lo affermano i consiglieri di minoranza in una nota critica nei confronti dell’amministrazione. E dopo aver evidenziata l’importanza di avere una luce valida ed efficiente specie per una città turistica, ricordano che la passata amministrazione non appena scaduto il vecchio impianto aveva bandito un project financing che prevedeva l’efficientamento di tutto il sistema di illuminazione e smart city rendendolo coerente con le nuove tecnologie, sostenibile e all’avanguardia. Ma, nonostante i ricorsi al Tar da parte di ditte non classificatesi prime il project". Stava per concludersi. Sennonché la nuova maggioranza ha revocato il project financing". Detto questo i consiglieri di minoranza osservano che la vetustà e la fatiscenza del vecchio impianto sono la causa di continui guasti e conseguenti interventi manutentivi. Rendono altresì noto che solo per l’anno corrente il Comune ha speso più di 120.000 euro ’Amministrazione ha sborsato più di 120.000 euro per interventi non risolutivi e parziali "lasciando comunque la città più buia, meno attraente e meno sicura". Secondo loro, senza una progettazione rapida ed efficace, le casse comunali dovranno continuare a sperperare migliaia di euro. Il commento politico: "Revocare senza avere una alternativa è irresponsabile. La città sta pagando questa fase di stallo, lasciando un impianto fatiscente ed economicamente dispendioso. Pertanto ci chiediamo se e cosa sta realizzando sulla pubblica illuminazione l’amministrazione essendo un problema non rinviabile".