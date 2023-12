Illuminazione sostenibile, primato fermano

Primato per Fermo in fatto di illuminazione pubblica sostenibile. A dirlo la classifica pubblicata lunedì 4 dicembre da Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle Province ma che registra la città capoluogo al primo posto fra quelle virtuose in questo ambito. In particolare si fa riferimento all’efficientamento energetico con i punti luce a led. Sono oltre settemila nelle strade pubbliche e nei percorsi pedonali cittadini i corpi illuminanti a risparmio energetico che dal 2017 sono stati impiantati in città, soppiantando la vecchia illuminazione. Da quell’anno, infatti, l’impianto di pubblica illuminazione della Città è gestito da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)), a seguito dell’adesione del Comune di Fermo alla convenzione Consip. Un servizio con cui la RTI provvede all’acquisto di energia elettrica, all’esercizio degli impianti, alla manutenzione degli impianti, ad interventi di riqualificazione energetica, adeguamento e innovazione tecnologica, che dall’inizio ha durata di 9 anni e che sta portando efficientamento energetico, contenimento dei costi e maggior rispetto dell’ambiente. Fermo è quindi la città in Italia fra i capoluoghi di provincia più avanti per la sostituzione di tutta l’illuminazione a led, il sindaco Palco Calcinaro spiega che è’ stata una scelta dell’amministrazione comunale "partita nel 2016 ed oggi ci troviamo una situazione diffusa e integrale che ci ha consentito di contenere il caro energia quando è arrivato il momento impensabile di shock delle bollette: questo significa avere lungimiranza, un concreto rispetto per l’ambiente e soprattutto per i conti pubblici". Grazie al led si è ridotto l’assorbimento energetico e l’inquinamento luminoso, perché le luci oltre ad essere a led sono normativamente adeguate e non illuminano verso l’alto.