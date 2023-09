Immobile Ristrutturato a Montefalcone: Offerte Entro il 13 Settembre

Bando pubblico per la concessione di un immobile di proprietà comunale appena ristrutturato per finalità commerciali e turistiche. Il sindaco Giorgio Grifonelli lo aveva già annunciato all’inizio dell’estate e finalmente il bando è stato pubblicato, le offerte dovranno essere presentate entro le 14 di mercoledì 13 settembre. "Chi è interessato potrà presentare domanda di concessione in locazione – spiega Grifonelli – per un immobile ristrutturato che avrà la funzione di bar, ristorante e affittacamere. Il plico potrà essere recapitato a mano presso l’Ufficio protocollo in via San Pietro a Montefalcone Appennino, o spedito a mezzo di posta Racc.AR (che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine indicato). Il canone annuale di locazione posto a base di gara è di 3.000 euro oltre eventuale Iva come per legge per l’intero compendio immobiliare articolato su 3 livelli più sottotetto e corte esterna. E’ prevista la concessione a favore del locatario di un contributo di 25.000 euro per l’incentivazione e il mantenimento di esercizi commerciali. Il fondo dovrà essere utilizzato per l’acquisto di arredi, pc, tablet e per la realizzazione di un sito web e-commerce".