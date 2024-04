Immobili da adibire a sedi dell’Arma

La prefettura di Fermo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale nove avvisi pubblici per la ricerca in locazione di immobili da adibire a sedi di Comando stazione dell’Arma dei carabinieri in diversi comuni, nove per la precisione, della provincia fermana. Si tratta delle caserme di Falerone, Monte Urano, Montegranaro, Monterubbiano, Montottone, Pedaso, Petritoli, Santa Vittoria in Matenano e Servigliano. Chiunque fosse interessato o avesse immobili da proporre può collegarsi con il sto della prefettura e cliccare sull’apposito link, oppure può chiamare direttamente gli uffici governativi periferici territoriali di Fermo.

f.c.