Impianto di luci da rivedere. Il Comune affida gli interventi

L’impianto della pubblica illuminazione di Porto San Giorgio è un colabrodo e non c’è seduta in cui la Giunta municipale non sia chiamata ad impegnare soldi per la sistemazione di guasti. Del resto inevitabili data la vetusta degli impianti. Nell’ultima riunione l’esecutivo civico è intervenuto per procedere alla riparazione urgente delle seguenti linee: Viale Cavallotti, sostituzione reattori; -Viale Cavallotti, sostituzione reattori; -Via Michelangelo, istallazione faro; -Via Foscolo, nuova armatura; -Via San Francesco, sistemazione line elettrica e nuova armatura -Via Don Minzoni, n° 2 nuovi pali ornamentali -Via

Torricelli, sostituzione palo: "Dato che – si legge nel verbale della Giunta - gli interventi rivestono carattere d’urgenza in quanto l’impianto, nelle condizioni attuali, non è adeguatamente funzionante con gravi ripercussioni per la sicurezza pubblica, si è deciso di affidare le lavorazioni suddette a una ditta certificata e disponibile ad effettuare i lavori in tempi brevi. Richiesta la disponibilità della ditta SITEC Srl di Fermo ad effettuare i lavori e a presentare preventivo di spesa.

La Sitec l’ha presentato ed è stato considerato ammissibile. Di conseguenza i lavori sono stati affidati alla Sitec.