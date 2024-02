In attacco i nuovi arrivi di gennaio

Per la partita contro la Virtus Entella, mister Stefano Protti ritrovata sia Malaccari che De Santis. Il difensore era in dubbio fino alla rifinitura di sabato mattina, dove ha dato buone risposte e lo staff ha deciso di farlo tornare tra i convocati. Difficilmente però scenderà in campo. Discorso diverso l’ex capitano del Brindisi che ha fatto una buona settimana di allenamento recuperando al meglio dall’infortunio rimediato contro il Cesena. La formazione dovrebbe essere riconfermata la stessa scesa in campo al Recchioni contro la Spal, ma durante la rifinitura tra gli undici titolari è stato provato anche Malaccari come esterno destro. Per il momento il ballottaggio della fascia destra lo vince la coppia Heinz-Eleuteri, con l’altoatesino esterno basso. Ma nel caso in cui Malaccari dovesse spuntarla per un posto dal primo minuto, Eleuteri tornerebbe nel ruolo di terzino con il classe ’92 che andrebbe a fare l’esterno alto. Per il resto pochi dubbi per l’allenatore: confermato Furlanetto tra i pali, con la coppia Fort-Santi al centro della difesa. A sinistra dovrebbe esserci ancora Carosso che sembra essersi preso la fascia mettendo Pistolesi in panchina. Nel 4-4-2, a centrocampo ci saranno Scorza e Misuraca, in attesa del ritorno di Giandonato (probabile ritorno tra i convocati per la prossima partita contro l’Olbia, ndr), con Petrungaro sulla sinistra. Il tandem d’attacco sarà formato dai nuovi arrivi di gennaio Giovinco e Sorrentino, con il fratello d’arte leggermente più arretrato rispetto all’ex Cesena.

fi. ro.