In contrada Pila un lungo fine settimana colorato di biancoceleste

La contrada Pila della Cavalcata dell’Assunta di Fermo invita contradaioli e concittadini a partecipare al lungo prossimo fine settimana colorato di biancoceleste. Si comincia venerdì 27 alle ore 21 con ‘La contrada racconta’: partendo dalla sede di via Brunforte, passeggiata attraverso territorio di contrada alla scoperta di vie e vicoli accompagnati dal regista del Palio Adolfo Leoni insieme ai contradaioli Nicolò Cudini e Andrea Minnucci; brindisi finale e buffet di dolci.

Sabato con ‘Contradaioli si nasce’, alle 19.30, l’importante appuntamento del battesimo del contradaiolo: "Davanti alla fontana del Mascherone, chiameremo una ventina di battezzandi- spiega il Priore Pierpaolo Paoloni- dopo la lettura della formula e l’imposizione dell’acqua sulla loro fronte, il fazzolettone sarà legato al collo con consegna della pergamena. Durante la cena, in occasione della quale via Brunforte sarà chiusa al traffico, altro momento significativo per ogni contradaiolo: alla presenza delle contrade amiche Ascensione del Palio di Buti e San Pierino di quello di Fucecchio, procederemo con la presentazione della Dama, gruppi storici, squadra di calcetto per il prossimo torneo tra contrade e della nuova maglia di contrada. Musica con dj set di Roby Vee e Mattew".

A concludere la tre giorni di contrada Pila, domenica 29 alle 18, il pomeriggio per grandi e piccini ‘Siamo a cavallo’, "Questa volta saremo al Foro del Mascherone dove - conclude Paoloni - grandi e piccini avranno un pony e un cavallo per un giro gratuito; giochi per bambini in vista del ‘Palio dei Bambini’ della prossima settimana e apericena con panini, patatine e bevande. Per l’organizzazione della manifestazione, un ringraziamento a tutti i contradaioli, in particolare al direttivo". (per info 348 4218926)

Gaia Capponi