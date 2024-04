In fuga dopo il furto allo chalet. Ripuliscono lo stabilimento, ladri arrestati e condannati

Stavano scappando con la refurtiva, convinti di averla fatta franca, ma avevano dovuto fare i conti con l’occhio attento dei carabinieri, che li avevano colti con le mani letteralmente nel sacco durante un furto ai danni di uno stabilimento balneare di Porto Sant’Elpidio. Per questo motivo i due ladri, un elpidiense di 35 anni e un fermano di 29, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo. Al termine del processo, entrambi sono stati condannati a un anno e due mesi di reclusione per furto aggravato. L’operazione era stata messa a segno nel marzo del 2020 dai militari del Nucleo operativo e radiomobile. I carabinieri, infatti, a seguito di alcuni furti che si erano verificati ai danni di stabilimenti balneari ed esercizi commerciali della costa, avevano effettuato nel corso della nottata un mirato servizio preventivo volto ad identificare gli autori dei colpi. Intorno alle 23, all’occhio attento dei militari che pattugliavano la zona, non erano sfuggiti due individui, che dopo aver notato la presenza dei carabinieri, avevano tentato di allontanarsi con andatura veloce per sottrarsi al controllo. Dopo una brevissima fuga, i due erano stati raggiunti, bloccati e trovati in possesso di generi alimentari per un valore di circa 500 euro, sottratti poco prima presso lo chalet, dove, dopo aver forzato una porta d’ingresso, si erano introdotti per fare man bassa. Entrambi, immediatamente identificati in pregiudicati italiani del luogo, avevano poco prima, come detto, forzato la porta d’ingresso dello stabilimento, trafugando le prime cose che avevano trovato a disposizione. La refurtiva era stata immediatamente recuperata e prontamente restituita al legittimo proprietario.

I due ladri erano stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di furto aggravato. Entrambi, visto il periodo di piena pandemia, erano stati chiaramente anche sanzionati per aver lasciato la propria abitazione senza un giustificato motivo d’urgenza, come previsto dalle norme in vigore connesse all’emergenza covid.

Fabio Castori