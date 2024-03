In mostra il disagio giovanile. C’è la collettiva di arti figurative

Il tema del ‘disagio giovanile’ interessa le nuove generazioni, ma anche chi ha qualche anno in più, può dire la sua. Anche chi ha qualche anno in più e pensa che l’arte sia una forma di comunicazione per arrivare al cuore, dei problemi e non solo. Di questa idea sono gli undici artisti che sabato scorso hanno inaugurato ‘Signed: your loyal friend’ la collettiva di arti figurative presso il palazzo dei Priori, in piazza del Popolo a Fermo, visitabile fino al 24 marzo (ingresso gratuito dalle 10.30-13/ 15.30-18; sabato e domenica, stessi orari con chiusura ore 19, ndr). "L’idea nasce dall’omonimo romanzo dello psicoterapeuta sambenedettese Francesco Liberati che sarà con noi per il finissage in programma domenica alle 17 – fanno sapere gli espositori Stefania Tedeschini e Julio Fernandez – Siamo partiti dal percorso terapeutico del sedicenne protagonista del libro, per affrontare le difficoltà del mondo giovanile". Alle opere delle due giovanissime artiste, Carla Abbondi e Chiara Capponi, si sono unite quelle di Pino Bartolomei, Rossano Cipolletti, Cinzia Franceschelli, Chiara Giancola, Patrizia Pasquini con una vasta gamma di tecniche: ceramica, olio, acquarello, fotografie e sculture.