In scena ‘E tu, cosa mangi?’. Incontro sull’alimentazione

La web social radio ‘Mamma esco a fare due passi’ sbarca anche a Porto Sant’Elpidio e lo fa proponendo, venerdì prossimo, un incontro dedicato al rapporto con il cibo, ‘E tu, cosa mangi?’. Il team della social radio dialogherà con Daniele Paci, agronomo e autore de ‘La spesa felice’ che insegna a orientarsi tra ingredienti ed etichette. Interverranno Nicoletta Venanzi, dietista e nutrizionista, Lucia Zamponi, psicologa e psicoterapeuta dell’Ambito sociale XIX, l’attrice Rebecca Liberati che farà da moderatrice. L’incontro si svolge in serata, alle ore 21, presso la sala convegni della Croce Verde (c/o Casa del Volontariato), ma un’anteprima al mattino (alle ore 11) sarà riservata agli studenti del polo scolastico ‘Urbani’ dove peraltro è attivo un indirizzo di enogastronomia. "Per la prima volta la nostra web radio arriva in questa città e coinvolge anche l’istituto superiore alberghiero – commenta Alessandro Ranieri, coordinatore dell’Ambito XIX – e questo grazie alla collaborazione la mia omologa dell’Ambito XX, Pamela Malvestiti, e alla professoressa Annalinda Pasquali che ha fatto da referente per la scuola". Interverrà anche Lucilla Formentini, redattrice e social media manager della web radio.