In tanti per ricordare i cento anni dalla morte del celebre ornitologo Tommaso Salvadori. Successo di pubblico alla Società operaia

Grande successo e grande partecipazione venerdì scorso ha registrato la giornata di studio su Tommaso Salvadori (famoso ornitologo) nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della sua scomparsa. Piacevole sorpresa è pervenuto in proposito un post dalla Gran Bretagna con una foto e il seguente scritto, in inglese: "Si svolge oggi a Porto San Giorgio una giornata di studio per ricordare lo zoologo Tommaso Salvadori Paleotti. Paleotti lavorò al National History Museum quando faceva parte del British Museum e contribuì a diverse importanti pubblicazioni alla fine del 1800". Enorme la soddisfazione e un pizzico di orgoglio da parte della Società Operaia che ha organizzato la giornata di studio con il patrocinio del Comune di Porto San Giorgio e della Regione Marche. Alla giornata di studio hanno relazionato, tra gli altri, lo storico Mario Cignoni su “Il conte ornitologo tra Risorgimento e ricerca scientifica”; Maurizio Mattioli su “Il giovane Salvadori e la battaglia per l’autonomia del porto di Fermo”; Fausto Barbagli in “Tommaso Salvadori e i suoi studi sulla ornitologia in Italia”, Carlo Volani “Tommaso Salvadori e i suoi studi sulle ornitologie esotiche”. Intervenuti, inoltre, Vissia Lucarelli, Ettore Fedeli e Francesco Trasatti.