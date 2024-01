"In zona 30 niente controlli con autovelox"

La "zona 30", vale a dire quella del territorio comunale con il limite di velocità ridotto da 50 a 30 Km/h a Porto San Giorgio è in vigore sul lungomare Antonio Gramsci da un anno e mezzo circa, da quando cioè si è reso obbligatorio attuarlo per poter realizzare la corsia ciclabile sulla carreggiata dello stesso lungomare e senza cordolo: "Lo scopo della "Zona 30" è di garantire maggiore sicurezza per gli utenti della strada, specie i più deboli, quali pedoni e ciclisti, incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, ridurre l’inquinamento ambientale e acustico, favorire la mobilità dolce rendendo il più possibile compatibile l’uso della bicicletta con quello dell’automobile". Spiega il primo cittadino, Valerio Vesprini. Sindaco, il diminuito limite di velocità sul lungomare ha prodotto oppure no un maggior numero di sanzioni? "Nessuna sanzione elevata forse anche perché non sono stati attuati controlli". Avete intenzione di effettuarli in seguito? "Non c’è nessun intento di eseguirli né con il velox né con il telelaser" assicura Vesprini volendo in tal modo tacitare le voci preoccupate diffusesi in città da parte di numerosi cittadini i quali, appreso che l’istituzione della "Zona 30" a Bologna aveva sollevato un mare di polemiche anche per il problema sanzioni più facilmente elevabili con la riduzione del limite di velocità si chiedevano come si sarebbe comportata l’amministrazione di Porto San Giorgio: avrebbe cioè applicato il nuovo limite sull’intero territorio comunale o solo su una parte dello stesso. Inoltre se vi era oppure no l’intenzione di sfruttare la possibilità di fare cassa con le sanzioni: "Assolutamente no, nessuna intenzione" replica il primo cittadino per poi precisare: "Intanto la "Zona 30" oltreché sul lungomare è applicata nella parte centrale della città , tra i viali don Minzoni e Buozzi in cui si va piano indipendentemente dal limite di velocità imposto e da rispettare poiché le vie sono di breve lunghezza e piene di ferma stop di collegamento".

In ogni modo il limite dei 50 km/h resta in città ma unicamente su tre strade: statale adriatica, viale della Vittoria e via XX Settembre". Verranno effettuati controlli? "Sì periodicamente e con il velox soltanto sulla strada per Fermo e in via XX Settembre. In quest’ultima attuati su richiesta dei residenti’. Insomma pressoché tutte le strade da percorrere senza patemi . Con attenzione, oltreché al velox nella strada per Fermo e in via XX Settembre, ai tristemente noti due semafori con T-red sulla ss 16.. Silvio Sebastiani