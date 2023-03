Inaugurata la rotatoria Ora la Statale è più sicura

Ben cinquanta anni di attesa, una corposa raccolta di firme, tre enti insieme e tre anni di lavoro con qualche disagio. Tanto ci è voluto per portare a casa la rotatoria che mette in sicurezza la statale e congiunge Marina Palmense a Torre di Palme, un incrocio finora buio e pericoloso, teatro di tanti, troppi incidenti. Ieri un momento di festa per raccontare un risultato importante, la rotatoria in sé funziona ormai da qualche mese e i benefici si sono visti fin da subito. Ci si poteva arrivare solo con un lavoro di squadra, assicura il sindaco Paolo Calcinaro che sottolinea come per il fermano tre erano le rotatorie imprescindibili: questa, quella di Molini Girola e quella che probabilmente nelle prossime settimane comincerà a vedere la luce, a Lido San Tommaso: "Il Comune in questo caso ha creato la situazione, abbiamo dato il nostro piccolo contributo economico, la Provincia, con la precedente amministrazione Canigola, ha curato la progettazione, l’Anas si è occupata della realizzazione vera. Si tratta della strada più trafficata del territorio, era una esigenza vera di sicurezza. Impossibile elencare tutti quelli che ci hanno lavorato, abbiamo superato le difficoltà del rincaro dei prezzi del materiale, abbiamo sospeso i lavori per non creare troppi disagi d’estate, oggi possiamo dire di essere sereni e soddisfatti".

Per l’Anas interviene Marco Mancina, direttore della gestione della rete per le Marche, ha accolto subito la segnalazione del geometra D’Angelo che pure lavora per l’Anas. "Quando c’è un problema – spiega Mancina – bisogna unire le forze per risolverlo. Qui è stato fatto questo, nella difficoltà di risorse che c’è sempre ma che siamo riusciti a superare, nella convinzione di quanto sia importante la sicurezza di chi circola in auto". D’Angelo ha fatto il primo sopralluogo, insieme con l’assessore Mauro Torresi che con insieme il suo gruppo, ‘Non mi fermo’, ha portato avanti la raccolta firme necessaria per dare il via al percorso di realizzazione della rotatoria: "Col geometra D’Angelo siamo stati mezz’ora all’incrocio, subito ha riconosciuto la pericolosità di quell’angolo. Poi è passato il tempo che ci voleva, tre anni che a livello istituzionale non sono poi così tanto. Il risultato va oggi a beneficio di tutti. Anche io ho avuto un incidente qui, ce ne sono stati tanti, troppi, la rotonda oggi è perfetta, si vede da lontano, illuminata, non ha una sbavatura. È una delle tante cose su cui lavoriamo qui, in 10 anni ne portiamo a termine tante in questa Marina Palmense che speriamo nei prossimi mesi possa avere anche il ponte ciclopedonale".

Angelica Malvatani