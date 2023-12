Inaugurazione del maxi presepe

La città è stata segnata ieri da due momenti significativi: alle ore 11 inaugurazione del maxi-presepio chiamato Biblico nella chiesa del Crocifisso; alle 11,30 celebrazione della giornata contro la violenza di genere sul viale Cavallotti. Il presepio è chiamato Biblico essendo un unicum rappresentativo non solo della Natività, bensì dei momenti più significativi ad essa precedenti e seguenti di tutta la vita di Gesù. E’ un presepe gigantesco, uno dei presepi fissi più grandi d’Italia, frutto dell’inventiva e di molti anni di lavoro della signora Renata Ficiarà, che ad ogni Natale lo arricchisce sempre di più. Si compone di un migliaio di statuine e di circa 400 meccanismi che lo rendono completamente automatizzato. Occupa una superficie di 160 mq. Rispetto all’anno scorso è stata aggiunta la rappresentazione della processione di San Giorgio e la chiesa del Gesù redentore. Molti e suggestivi gli effetti luce. Sarà possibile visitarlo da oggi e fino al 7 gennaio con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 17 alle ore 20. Sabato, domenica e i giorni festivi 10-13 e 17-20. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Valerio Vesprini e la giunta al completo. Il parroco don Pietro Gervasio ha impartito la benedizione. Al taglio del nastro per il maxi presepio ha fatto seguito la celebrazione, rimandata la settimana scorsa per la pioggia, della giornata contro la violenza sulle donne. Si è tenuta nei pressi della panchina colorata di rosso sul viale Cavallotti.