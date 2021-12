Fermo, 29 dicembre 2021 - Una vittima e un ferito grave: è questo il bilancio dell'incidente che è avvenuto intorno alle 9,30 sull'autostrada A14, nel tratto vicino all'uscita di Porto San Giorgio, in direzione nord (all'altezza del km 278,7). Secondo le prime informazioni, un'auto ha sbandato ed è ferma in corsia di sorpasso. Il tratto compreso tra Pedaso e Fermo è stato chiuso al traffico, sempre in direzione di Ancona.

All'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda. Ci sono 2 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria in direzione Ancona. Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l'uscita di Fermo, si consiglia di percorrere la SS16 Adriatica in direzione Ancona e rientrare in autostrada a Porto Sant' Elpidio.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l' Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i soccorsi sanitari e meccanici.