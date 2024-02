Inclusione sociale, richieste di tirocinio

Dopo aver preso atto che ad oggi nel Comune di Porto San Giorgio sono attivi n. 13 tirocini di inclusione sociale e che proseguiranno anche nell’anno in corso, l’esecutivo civico sangiorgese è passato ad esaminare la richiesta avanzata da parte da parte del servizio specialistico UMEA dell’Ast, Azienda sanitaria territoriale, di Fermo e del dipartimento di salute mentale di attivare il tirocinio di inclusione sociale a favore rispettivamente di due aspiranti tirocinanti non vengono riportati per intero. La Giunta ha accolto e votato favorevolmente per la richiesta dell’Ast di Fermo di attivare n. 3 nuovi tirocinanti prendendo atto che era necessaria la loro copertura assicurativa e che l’obbligo a garantirla era il soggetto promotore, così come l’indennità mensile da corrispondere agli stessi tirocinanti finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia della persona e alla riabilitazione. Da ultimo, ritenuto che si possa provvedere all’acquisizione dell’impegno di spesa pari a 32.760 euro per l’anno 2024, la Giunta ha provveduto di conseguenza. I tirocini sono rivolti in maniera specifica a persone che hanno una particolare vulnerabilità e fragilità, anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, e che sono in carico dai servizi sociali e/o sanitari.