Incontri e sostegno rivolto ai più giovani Iniziativa della provincia sull’autostima

Ancora un’iniziativa del progetto ’Giovane Futuro’. Sono stati attivati i luoghi di confronto tra i giovani. Si tratta di ambiti di confronto tra i giovani dove si tengono incontri di sostegno allo studio tra pari, attraverso la tecnica del peer tutoring che è un metodo basato su un approccio cooperativo dell’apprendimento. In questi casi, l’insegnamento tra pari è il risultato di uno studente che istruisce un altro studente su una materia in cui il primo è un esperto e il secondo è un principiante. L’obiettivo che si vuole perseguire è l’aumento dell’autostima e il ridare fiducia nelle capacità dei giovani creando un ambiente inclusivo e stimolante la comunicazione. La proposta ricade nell’attività 8 della macrofase 4 del progetto Giovane Futuro voluto fortemente dalla Provincia di Fermo attraverso l’impegno portato avanti dal consigliere provinciale Pisana Liberati. Allo scopo di preparare e individuare i giovani ’formatori’, nel mese di maggio scorso presso la sala del Consiglio della Provincia sono stati tenuti corsi dal titolo Il ruolo del tutor svolti dallo spin-off dell’Università di Padova: Mind4children, e rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai giovani dai 19 ai 35 anni e agli educatoriformatori. Ai corsi hanno partecipato, tra gli altri, 39 studenti residenti nei comuni della Provincia di Fermo eo frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del territorio fermano. I Comuni che hanno dato la propria disponibilità ad ospitare l’iniziativa sono: Montegiorgio (biblioteca comunale), Montelparo (Sala Consiliare), Rapagnano (Parco Gentili – estate, e scuola primaria) e Sant’Elpidio a Mare (Biblioteca comunale). I luoghi di confronto accoglieranno i ragazzi dal 31 luglio e per tutto l’anno scolastico 20232024, chiuderanno solo nella settimana di ferragosto e di Natale.