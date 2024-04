Incontro con lo scrittore Adolfo Leoni

La rassegna ‘Inchiostro d’autore’ promossa dall’assessorato alla cultura propone per il 6 aprile (presso la biblioteca comunale, ore 17, ingresso libero), un incontro con il giornalista scrittore Adolfo Leoni che presenta il suo ultimo libro da titolo ‘Il mistero della Sacra Spina’, edito da Albero Niro Editore. Il racconto si snoda sulle tracce di coloro che portarono a Fermo una preziosa icona bizantina del IX secolo che oggi è preservata in una teca di cristallo, nel Duomo di Fermo. Il romando è un cammino a ritroso, dai giorni nostri a quelli in cui il pittore dipinse l’icona, per poi toccare gli anni a metà del 1400 e tornare all’oggi. Mistero, intreccio, battaglie, leggende si sovrappongono nel racconto scritto da Leoni, appassionato ‘dipintore’ della Terra di Marca dalla quale riscopre e fa riscoprire storie dimenticate, affascinanti, interessanti, che dicono molto del passato di questo territorio.