Incontro sul referendum con ’Nuovamente per Monte Urano’

Il gruppo di minoranza ’Nuovamente per Monte Urano’ ha organizzato per oggi alle 16 un incontro pubblico nella sala riunioni del Comune. "Come Gruppo - affermano - vogliamo continuare nella nostra attività politica rivolta alla comunità monturanese e non solo. Abbiamo scelto di proporre una serie di incontri informativi sui referendum dell’8 e 9 giugno. I quesiti riguardano il lavoro e la cittadinanza e per questo abbiamo pensato una serie di incontri per approfondire tali tematiche". Ecco dunque il primo appuntamento di sabato: "Inizieremo con il tema della cittadinanza e lo faremo insieme alla monturanese Sephani Maddage e all’associazione ’Dalla Parte Giusta della Storia’. Per dirlo con parole più pregnanti ci riferiamo al nostro Presidente della Repubblica: ’’E’ patriottismo quello di chi, con origini in altri Paesi, ama l’Italia, ne fa propri i valori costituzionali e le leggi’’".