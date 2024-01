Indirizzi e progetti per l’Isc ‘Cestoni’

Istituzione del nuovo indirizzo musicale e tanti progetti per l’Isc ‘Cestoni’ di Montegiorgio, scuola e amministrazione impegnati a costruire un polo scolastico di eccellenza nella media Valtenna. Già da qualche anno l’Amministrazione guidata dal sindaco Michele Ortenzi, aveva presentato richiesta per l’attivazione dell’indirizzo musicale nella scuola di Montegiorgio all’Usr (Ufficio Scolastico Regionale), ora finalmente il nuovo indirizzo diverrà una realtà. "L’accoglimento della nostra istanza da parte dell’Usr Marche – spiega la Dirigente Alessandra Pernolino – per l’indirizzo musicale non rappresenta un traguardo, bensì un bellissimo punto di partenza. Ringraziamo la Dirigente generale, Donatella D’Amico, che ha creduto nelle potenzialità di un territorio e di una scuola viva e attiva. Ci attende un periodo di fermento con tante novità che coinvolgeranno gli studenti di ogni ordine e grado. Abbiamo avviato tutte le progettualità previste dal Ptof: laboratori come ciclofficina e informatica; sci e ciaspolata, il potenziamento linguistico in inglese e percorsi di italiano per studenti stranieri; oppure grazie al sostegno della M&G Scuola Pallavolo e Fondazione Carifermo, è stato attivato per la prima volta un laboratorio teatrale e ci sono molti altri progetti pronti a partire. L’obiettivo è quello di offrire possibilità a tutti i nostri studenti". Per presentare la programmazione e avviare le inscrizioni è stata organizzata una serata informativa che si terrà martedì 23 gennaio alle 19 presso il cineteatro Manzoni.

"Accogliamo con entusiasmo la notizia dell’attivazione dell’indirizzo musicale nella scuola media di Montegiorgio – dichiara in una nota l’Amministrazione - frutto di oltre un decennio lavoro da parte nostra e della scuola, che credono che la musica sia scritta geneticamente a Montegiorgio. Sarà un importante supplemento all’offerta formativa, che si è dimostrata al passo con le nuove sfide, ma che non ha mai perso di vista l’aspetto umano. Nel corso degli anni abbiamo sempre investito nella scuola, prima dotando tutte le classi di tutti i plessi di lavagne multimediali, e da sei anni garantendo la fruizione gratuita dei libri di testo a tutti gli iscritti alla media Cestoni. Chi si iscriverà all’anno scolastico 2024/25 al primo anno della media avrà, quindi, la fornitura del libri gratuita e per coloro che da altri plessi di scuola elementare diversi da Montegiorgio capoluogo Ceci e Montegiorgio Piane, volessero iscriversi, anche il trasporto gratuito".

Alessio Carassai