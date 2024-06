Iniziata la riqualificazione del mercato coperto

Mercato coperto, è iniziata la riqualificazione e se ne vedono già i segni. "Un progetto di mandato" così il sindaco Valerio Vesprini ha definito l’intervento di riqualificazione del mercato coperto: una struttura vecchia, trascurata e indifesa per cui non di rado è stato luogo di notturne scorribande La sua riqualificazione era considerata assolutamente necessaria, ma pur negli anni reiteratamente evocata e promessa non ha mai trovato una soluzione. Il primo cittadino ha definito la riqualificazione del mercato "un progetto di mandato" per far sapere che la maggioranza ci tiene in modo particolare a realizzarlo, sia per risaltarne l’importanza sia per definire, da qui al termine del mendato amministrativo, una tempistica possibile di esecuzione dell’intervento. Ma c’è un problema: la tempistica è condizionata dal fatto che l’amministrazione non dispone di fondi pronto cassa per finanziarlo. Tant’è vero che ha deciso di procedere per stralci tenendo conto di volta in volta delle risorse che si riuscirà a raggranellare. Per il momento è stato effettuato il primo stralcio di 250mila euro affidato alla Celi costruzioni che proprio in questi giorni ha terminato il lavoro.

Adesso si sta ragionando se effettuare subito un secondo stralcio e di quale importo. "La prima parte dell’opera affidata alla Celi costruzioni – spiega la progettista e direttrice dei lavori architetto Irene Sagripanti – intende valorizzare l’ingresso sud del mercato che diventerà uno spazio pubblico di socialità ed incontro, attraverso la creazione di una piazza nell’area che era occupata dai parcheggi. Lo spazio sarà reso disponibile alla fruizione, grazie alla realizzazione di una pavimentazione in porfido, che potrà ospitare tavolini e sedute per il ristoro. Le aiuole laterali avranno un ruolo estetico e di delimitazione dello spazio pedonale proteggendolo dal traffico delle vie confinanti". Sul lato nord la nuova pavimentazione in porfido servirà a rivestire l’ingresso tra i due marciapiedi esistenti. La facciata sud è stata ritinteggiata e sono stati sostituiti gli infissi del bagno e di alcune attività commerciali che si affacciano sulla piazza. Il bagno è stato ristrutturato, reso accessibile anche ai disabili e collegato con l’interno dell’edificio. I due ingressi verranno valorizzati con alcuni accorgimenti illuminotecnici. Con le somme derivanti dall’appalto si rifaranno alcuni tratti di marciapiedi esistenti nelle strade limitrofe al mercato.

Silvio Sebastiani