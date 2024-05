Iniziato l’allestimento della sala consiliare

Sono iniziati i lavori di sistemazione della sala consiliare dove collocare le opere di maggior rilievo dal punto di vista storico e artistico di cui il Comune può vantare la proprietà. Opere che potranno essere visitabili in quella location temporanea, per tutta la durata dei lavori di riqualificazione del palazzo della civica pinacoteca, finanziati col Pnrr. Saranno collocate nella sala consiliare (idonea anche perché dotata di sistema di allarme), il trittico e il polittico di Vittore Crivelli oltre alle due imponenti tele ‘L’Assunzione della Vergine’ di Gerolamo Dente, detto il Tizianello e ‘Madonna del Rosario’ di Ernestus de Shaychis. L’allestimento, provvisorio dovrebbe essere completato in tempo per il 17 maggio, per la Notte dei Musei. Si tratta di un provvedimento molto atteso, soprattutto per non continuare a privare i turisti della possibilità di ammirare una, sia pur piccola parte (ma di grande valore), del ricco patrimonio artistico cittadino. Il resto delle opere della pinacoteca è chiuso nei locali dell’ex Tribunale.