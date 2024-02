Intanto avanti con i lavori al parco storico di Villa Vitali

Un intervento di recupero e rigenerazione, certosino e accurato, per ridare alla città un luogo di verde e di bellezza. Proseguono i lavori al parco storico di Villa Vitali con interventi che vedranno un’integrazione di architettura e natura. Un luogo che potrà così perseguire diversi obiettivi, da quello storico e culturale a quello botanico, grazie al progetto di riqualificazione al quale è stato riconosciuto il finanziamento di 2 milioni di euro del Pnrr, a seguito della partecipazione dell’Amministrazione Comunale ai relativi bandi del Ministero della Cultura. In questi giorni prendono il via i lavori che riguardano, all’interno dell’area, la ex serra fredda, ovvero il consolidamento della serie di colonne che sostengono gli archi a sesto acuto su lato ovest del Parco. Nel frattempo è stata eseguita la palificata di consolidamento del muro di via Ponchielli, è in corso la realizzazione dell’impianto d’irrigazione e sta per concludersi il ripristino delle colonnine lungo via Vecchi. Inoltre, stanno per essere ultimati gli interventi di recupero della cosiddetta "serra calda", immobile centrale al parco il cui nome è originato dal fatto che anticamente era utilizzata come ricovero per le piante esotiche nella stagione invernale e che avrà fra le sue destinazioni principali, grazie a questo progetto, quella di essere punto di prima accoglienza, informazione al pubblico e che permetterà, mediante sistemi didattici analogici e digitali, l’approfondimento scientifico-culturale del parco a 360 gradi, ovvero la parte di natura botanica, ma anche quella storica, artistica e archeologica. "Il progetto di recupero del parco storico di Villa Vitali rappresenta un esempio virtuoso di integrazione del valore storico, naturalistico e culturale del parco, nonostante i cambiamenti del luogo nel tempo, ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani, un grazie agli uffici comunali per il coordinamento dei lavori ed ai tecnici esterni che collaborano".