Integrazione e inclusione a braccetto

Includere significa accettare gli altri senza pretendere che cambino carattere o immagine per essere accettati. Accettare la diversità significa apprezzare le persone con caratteristiche diverse dalle nostre, mantenendo il proprio aspetto e personalità senza cambiare per essere inclusi. Nella nostra classe proviamo ad accettare tutti anche se a volte risulta molto difficile. E’ più facile seguire la massa che esprimere la propria opinione e mettersi contro ‘i più forti’, che sono i più deboli. Accettare l’altro non è semplice all’interno di un paese, figurarsi quando arrivano in classe ragazzi di nazionalità diverse. A causa della guerra in Ucraina, nella nostra scuola abbiamo accolto molti nuovi studenti. Oltre a questi ci sono anche ragazzi greci, russi, cinesi, albanesi e magrebini, tanto che potremmo definire la nostra scuola multiculturale. da qui abbiamo compreso che per lottare contro il razzismo ed il pregiudizio, bisogna imparare a conoscersi, condividere idee e momenti belli e brutti. Questa potrebbe essere la pozione magica per annientare il razzismo. Nella nostra classe, ci sono ragazzi che hanno un diverso colore di pelle e parlano diverse lingue e noi sappiamo di avere molto da imparare da loro. Dopo un percorso no facile siamo riusciti ad avvicinarci soddisfatti dei nostri risultati sperando di poter migliorare nel tempo. Auspichiamo che ciò avvenga a livello globale.

Classi II A, II B e II C