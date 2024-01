Interventi nelle scuole, lavori per il ripristino di un cornicione esterno

Il periodo di chiusura delle scuole per le festività ha permesso al Comune di effettuare vari interventi nei vari istituti cittadini. In particolare, il personale dell’Ufficio tecnico, è intervenuto nelle elementari capoluogo per il ripristino del cornicione esterno (lato via Mazzini) precedentemente messo in sicurezza a seguito della presenza di fessurazioni e piccoli distacchi dei copri ferro.

Altro intervento di rilievo sono i lavori di ammodernamento, adeguamento ormativo ed efficientamento dell’impianto interno di illuminazione alla scuola Borgo Rosselli: sono stati sostituiti corpi illuminanti con nuovi a led.

Cinque depuratori dell’acqua sono stati installati in altrettanti istituti scolastici. Si tratta dell’Infanzia Aporti, Infanzia Borgo Costa, Infanzia Borgo Rosselli, Primaria De Amicis e Primaria Borgo Rosselli: "Il servizio, che andrà a migliorare la qualità dell’acqua, sarà la novità che studenti e insegnanti troveranno al rientro nelle scuole il prossimo 8 gennaio – spiega l’assessore all’Istruzione Marco Tombolini - . E’ una miglioria che avevamo in mente di apportare; è stata resa possibile con la collaborazione del Rotary Club Porto San Giorgio, che intendo ringraziare. Dal presidente Gianluca Rocchetti abbiamo ricevuto in dono il contributo necessario per installare gli apparecchi". Secondo Rocchetti "la donazione rispecchia appieno lo spirito di servizio del Rotary e rafforza il rapporto con le istituzioni e la cittadinanza".