Interventi sulla pavimentazione sconnessa

Interventi di modesta entità ma non per questo meno importanti e necessari l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Lauro Salvatelli, coadiuvato dai funzionari del settore tecnico ha deciso di far eseguire sul viale Buozzi. In particolare le camminate laterali necessitavano di essere livellate perché, a causa anche delle radici delle piante ivi esistenti, in vari punti le mattonelle della pavimentazione si sono rialzate e un po’ sconnesse creando pericolo ai pedoni, agli operatori ambulanti, che vi sostano nei giorni di mercato, e soprattutto alle persone anziane, che vi inciampano. E alcuni casi si sono pure verificati. Noi stessi abbiamo ricevuto varie segnalazioni e proteste in proposito. Ma abbiamo scritto, ma con scarsi risultati. Quindi sottolineiamo positivamente che Salvatelli abbia preso a cuore il problema.