Introiti da 50.000 euro e 1.400 episodi di spaccio, in due a giudizio

Avevano creato un asse della droga tra il Fermano e il Maceratese ma, alla fine, i loro affari illeciti erano stati scoperti dai carabinieri. Per questo motivo i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata hanno tratto in arresto due 27enni di nazionalità nigeriana, entrambi residenti a Montegranaro. Entrambi sono stati rinviati a giudizio e dovranno comparire davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due giovani fin dai primi giorni del mese di agosto 2022 erano stati individuati dagli investigatori del Nor di Macerata, quali potenziali spacciatori sulla piazza maceratese. Infatti, durante diversi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i due nigeriani erano stati visti arrivare e stanziare per pochi minuti alla volta nei principali luoghi frequentati assiduamente dagli assuntori abituali di droga, che intrattenevano sempre contatti fugaci con loro. Nel prosieguo delle attività i carabinieri avevano verificato che i due provenivano da Montegranaro e viaggiavano sempre con i vari mezzi pubblici, pertanto avevano stretto il campo d’azione intorno alle fermate capolinea dei bus e alla stazione ferroviaria. Il 19 agosto 2022, intorno alle 12, a Macerata, in piazza 25 Aprile, i due pusher erano stati notati intrattenere, in rapida successione, alcuni contatti con diversi tossicodipendenti del luogo, pertanto erano stati fermati e controllati dai militari dell’Arma che li avevano trovati in possesso di 3 dosi pari a 2 grammi di eroina, di un bilancino di precisione e di materiale vario per il confezionamento. A seguito dell’episodio erano stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata. In relazione a quanto rilevato, i carabinieri del Nor avevano avviato una prolungata e articolata indagine di polizia giudiziaria, il cui esito, per competenza territoriale era stato in seguito riferito alla Procura della Repubblica di Fermo. L’attività investigativa aveva consentito di ricostruire un’intensa e fiorente attività di spaccio attuata dai due nigeriani nel periodo compreso tra settembre 2020 e settembre 2022, sia a Macerata che e a Montegranaro, paese da dove le due persone partivano ogni volta per recarsi in varie località del Fermano e a Macerata. Durante questo lungo lasso di tempo, entrambi, in concorso tra loro, avevano ceduto sostanza stupefacente di tipo eroina a numerosi assuntori abituali. I carabinieri nel complesso avevano documentato in 840 i grammi di eroina smerciata in oltre 1.400 episodi di spaccio dai quali i due stranieri avevano tratto un illecito profitto superiore a 50.000 euro. Nel maggio scorso infine i carabinieri avevano dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal gip di Fermo.

Fabio Castori