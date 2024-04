’Io non rischio’ tra i banchi di scuola

Si è concluso anche per il 2024 il ciclo di conferenze nelle scuole medie del Comune di Porto San Giorgio tenuto dal gruppo comunale della protezione civile. Le lezioni riservate agli alunni delle prime classi avevano lo scopo di insegnare i giusti comportamenti da tenere in caso di rischio sismico ed idrogeologico e sulla prevenzione degli incidenti in mare. Conoscere se la nostra casa è stata costruita con criteri antisismici, comprendere cosa fare in caso di esondazione del fiume Ete vivo o dei rii Santa Petronilla e di Vallescura, sapere riconoscere e dirigersi verso le aree di attesa; sono stati i principali argomenti affrontati dai volontari della protezione civile. Ad ogni alunno e’ stato consegnato un kit contenente la cartina della città con l’elenco delle aree d’attesa e le informazioni necessarie per riempire lo zaino d’emergenza che è bene tenere sempre pronto in ogni abitazione e contenente le copie dei documenti, l’elenco dei farmaci, una radiolina, una torcia oltre a qualche indumento. Il coordinatore del gruppo della protezione civile Luciano Pazzi unitamente a tutti i volontari impegnati nel progetto scolastico "Io non rischio", ringraziano il dirigente scolastico dell’istituto scolastico delle medie Nardi e borgo Rosselli per aver permesso questo importante momento formativo, i professori che hanno accompagnato gli alunni e l’amministrazione comunale, che con la presenza dell’assessore comunale all’istruzione Marco Tombolini, ha seguito tutti gli appuntamenti.