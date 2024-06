Ipsia, gli alunni della sezione moda presenteranno le loro creazioni

Il prossimo 6 giugno è una data da segnare nel calendario per gli amanti della moda e della creatività: gli alunni della sezione moda dell’Ipsia, sezioni abbigliamento e calzatura, presenteranno le loro creazioni: una collezione di abiti e scarpe che reinterpreta in chiave moderna i caratteri stilistici di attrici divenute icone nella storia del cinema. "È importante stimolare ed alimentare la creatività dei giovani, per coltivare una mentalità aperta all’innovazione e al cambiamento, necessaria a mantenere viva la vocazione artigianale del territorio", sostiene la dirigente scolastica Annamaria Bernardini. Gli studenti dell’Istituto Fermano, attraverso la loro formazione, apprendono non solo le tecniche artigianali e di design, ma sviluppano anche un approccio critico e originale alla creazione di abiti scarpe ed accessori. "Reinterpretare le icone del cinema è un esercizio che richiede non solo competenza tecnica, ma anche una profonda comprensione dei valori culturali e stilistici che quelle figure rappresentano", spiegano le docenti Rossella Angelini ed Eleonora Palmoni, organizzatrici dell’evento. Quest’anno l’evento sarà ancor più ricco di creatività, attraverso l’intervento della sezione figurativo degli alunni del liceo artistico Preziotti-Licini di Fermo, che interpreteranno anche loro, attraverso la tecnica della "body art", una delle icone attuali del cinema. Saranno direttamente gli alunni dell’Ipsia e del liceo artistico a sfilare, alcuni indosseranno direttamente le proprie creazioni, altri si sono prestati alla partecipazione indossando le creazioni dei loro compagni. Vi sarà anche l’intervento di un gruppo di alunni che coinvolgerà il pubblico in un gioco dove gli spettatori saranno invitati a risolvere un enigma legato alla sfilata, guidati dall’ideatore Carlo Pagliacci. Il comune ha messo a disposizione la piazza, la passerella sarà lunga 25 metri, a seguire la parte tecnica Mauro Baldassari. L’Assessore alla cultura Micol Lanzidei ha sottolineato l’impegno della scuola che regala alla città ed al territorio un momento che non è solo di spettacolo, con cui viene trasferito dai banchi alla Piazza quanto gli studenti hanno appreso, una sorta di restituzione collettiva del sapere a servizio della società, per un momento in cui Piazza del Popolo di Fermo diventa per una notte la Piazza di Spagna romana. L’assessore al commercio Mauro Torresi ha sostenuto la manifestazione che è ormai un punto di riferimento in cui le produzioni artigianali sapientemente realizzate dagli studenti dell’Ipsia, in collaborazione con il Liceo Artistico, avranno la giusta vetrina che meritano. Come ospiti esterni alla scuola, ci saranno il cantautore Samuele di Nicolò e il comico Michele Gallucci, per una serata all’insegna del divertimento e della creatività, l’ingresso è gratuito, si comincia alle 21.