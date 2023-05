Iscrizioni ai centri estivi Disponibili 160 posti

E’ tempo di iscrizioni ai centri estivi dal 3 al 28 luglio, promossi dal Comune e, quest’anno, facendo propri i suggerimenti dei genitori, i bambini potranno frequentare il centro dal mattino fino al pomeriggio (pasto compreso). Dal Comune informano che il numero massimo dei 60 posti disponibili per bambini tra i 3 e i 6 anni è già stato raggiunto, mentre per la fascia d’età 7-12 anni ci sono ancora posti disponibili (le domande entro il 10 giugno) per raggiungere i 100 posti previsti. Alle famiglie sono state proposte le opzioni di una frequenza part time (ore 8 - 12) e una a tempo pieno, comprensiva del pasto (dalle 8 alle 16). I costi: per il tempo parziale 107 euro per il primo figlio, 53 euro (ognuno) dal secondo in poi; per il tempo pieno: 307 euro per il primo figlio, 253euro dal secondo in poi.

E’ prevista anche l’animazione in spiaggia, a Lido di Fermo, allo chalet Doppio Zero per i più piccoli, al Baladì Beach per i più grandicelli. Chi usufruirà del tempo pieno sarà ospitato per le attività ludico ricreative negli spazi al coperto messi a disposizione dallo chalet dove sarà garantito anche il pranzo, dopodiché si valuterà il rientro nelle sedi scolastiche per le attività fino alle 16.