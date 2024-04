Istituire un premio per ricordare la neurologa Isabella Paolino

Isabella non c’è più ma non se ne andrà mai, nel ricordo di chi l’ha conosciuta e nelle cose che le erano più cara. A distanza di pochi giorni dalla scomparsa della neurologa Isabella Paolino, 48 anni, neurologa dell’Ospedale di Fermo, da due anni Presidente della Sezione Marchigiana dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), per onorare la sua memoria e conservarne il ricordo il professor Diego De Leo, Presidente nazionale di AIP e il Professor Carlo Serrati, coordinatore dei Presidenti delle sezioni regionali italiane, hanno condiviso la richiesta dei colleghi neurologi, psichiatri, geriatri e psicologi marchigiani appartenenti all’associazione, di intitolare un premio a suo nome a favore di un giovane iscritto AIP e relatore al prossimo congresso nazionale. Isabella Paolino era impegnata da tempo nelle attività del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) e Centro Diurno Alzheimer di Fermo con sede a Montegranaro ove ha conquistato la fiducia di pazienti, familiari e personale infermieristico e sociosanitario ed ha svolto il ruolo di presidente di AIP Marche con intraprendenza ed innovazione creando un gruppo di lavoro unito ed in costante contatto mediante incontri "on line" e gruppi social. Testimonianza di questo impegno sono i congressi organizzati per AIP, svolti nella storica sede del palazzo dei Priori di Fermo, onorati dalla presenza dei vertici nazionali dell’Associazione e che hanno visto numerose ed attive partecipazioni di un pubblico di professionisti coinvolti nell’assistenza ai pazienti affetti da demenza, malattia di Alzheimer e dalle altre problematiche neuro-psichiatriche come la depressione, l’ansia e le difficoltà di adattamento che colpiscono con frequenza gli anziani. La sez. AIP Marche nominerà nelle prossime settimane il nuovo presidente regionale che guiderà l’associazione subentrando alla dottoressa Paolino, lei che resterà nel cuore di tutti i colleghi e di tutte le persone che hanno attraversato la sua esperienza di donna e di medico.