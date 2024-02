Iter a pieno ritmo per la piscina riabilitativa

"Approvato ieri in Consiglio comunale l’ultimo atto burocratico necessario per la realizzazione della piscina riabilitativa che sorgerà vicino all’ex ospedale sangiorgese. Una struttura che la città aspettava da più di vent’anni e che oggi trova finalmente un sicuro iter di realizzazione" - è soddisfatto il consigliere comunale Emanuele Morese per i risultati raggiunti a favore della città: "Stiamo parlando – spiega - di un polo riabilitativo di assoluta eccellenza territoriale che arricchisce l’offerta sanitaria di tutta la Provincia di Fermo andando a sanare una struttura lasciata in abbandono da troppo tempo. Nulla - continua Morese - sarebbe stato possibile senza l’interessamento del consigliere regionale Marco Marinangeli che oltre ad essersi interessato fortissimamente, è stato promotore della reperibilità dei fondi PNRR (oltre 2 milioni di euro) che permetterà all’AST di Fermo di realizzare il complesso. Altrettanto fondamentale il lavoro meticoloso, silenzioso e attento della giunta Vesprini e del sindaco per l’espletamento di tutti i passaggi formali e burocratici, nonché delle soluzioni tempestive a diverse problematiche, per la realizzazione nella nostra cittadina". "La piscina riabilitativa, realizzata appositamente per soluzioni mediche a diverse problematiche legate alla salute, sarà corredata di diversi ambulatori e personale specifico e professionale a disposizione dei pazienti. Non si tratta solo di un arricchimento nelle prestazioni sanitarie locali ma anche dello sviluppo di un indotto, ristoranti, bar, alberghi e locali commerciali, che beneficeranno di un maggiore afflusso di persone che frequenteranno la città". "Dopo anni di chiacchiere - conclude Morese - si passa ai fatti concreti".