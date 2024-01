Iter per le intitolazioni a Moro e Rosettani

Le intitolazioni a due concittadini illustri, Bepi Moro e Bruno Rosettani saranno presto discusse nella commissione consiliare presieduta da Nerico Mignani. Nei giorni scorsi, il vicesindaco, Andrea Balestrieri e l’assessore allo sport, Enzo Farina, hanno ricevuto Salvatore Bargallò Deodato, promotore di una raccolta firme per onorare la memoria di Bepi Moro e Bruno Rosettani. Il primo è stato portiere di Serie A, con alcune presenze nella nazionale italiana di calcio, e ha vissuto a Porto Sant’Elpidio dopo il ritiro dal calcio giocato fino alla morte. Il secondo, originario di Porto Sant’Elpidio, è stato cantante e produttore discografico di successo, in particolare tra gli anni ‘40 e ‘50. "Celebrare i nomi di figure che hanno brillato in diversi settori e dato lustro alla città è un’iniziativa meritoria, ringrazio Salvatore Deodato per l’interessamento attivo, con l’approvazione delle rispettive famiglie – commenta Balestrieri –. Proposte di questo genere vanno condivise nelle sedi istituzionali per questo ho chiesto a Mignani, di inserirle nei lavori della commissione, la sede opportuna per condividere forme e luoghi adeguati alle intitolazioni prima di sottoporle al consiglio comunale".